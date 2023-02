L’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique à Alger, Elizabeth Moore Aubin, a annoncé qu’un accord sur l’ouverture d’une ligne aérienne directe Alger-New-York pourrait être conclu cette année entre les deux pays.

Synthèse par Sihem Bounabi

«Pour ce qui est des progrès réalisés à ce sujet, je dirai que nous sommes en négociation. Je précise que les négociations techniques sont terminées et j’espère que nous parviendrons à un accord très bientôt, cette année même», soulignant que «ce vol direct va complètement changer la relation algéro-américaine», a-t-elle affirmé dans un entretien accordé à l’APS.

La chef de la mission diplomatique américaine à Alger a tenu à mettre en exergue l’importance d’un tel accord en expliquant : «D’un point de vue économique, si nous avons un vol régulier, cela permettra une meilleure circulation des marchandises, mais aussi des personnes. Cela permettra également de renforcer et d’approfondir les liens entre les deux peuples. Aussi, pour l’Algérie qui cherche à siéger au Conseil de sécurité des Nations unies, ce vol constituera la voie directe vers l’ONU.»

Nommée ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique à Alger, il y a un an, Elizabeth Moore Aubin aspire à renforcer une relation bilatérale déjà «très forte», notamment dans le domaine économique, affirmant que de «grandes avancées» ont déjà été enregistrées et d’autres pourraient suivre, notamment avec la promulgation de la nouvelle loi sur l’investissement, jugée «très attractive» pour les entreprises américaines. A ce titre, l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique soutient que la nouvelle loi sur l’investissement, promulguée en juillet dernier, constitue un «très bon pas en avant», assurant que ce nouveau code «répond aux attentes des investisseurs en matière de cadre légal et réglementaire solide régissant l’investissement et offre la garantie de transfert, dans un autre pays, du capital investi et des revenus qui en découlent». Elle a affirmé dans ce sillage qu’elle continuerait, durant son mandat, à œuvrer pour drainer davantage d’investissements américains vers l’Algérie.

Concernant le volet de la coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, l’ambassadrice des Etats-Unis à Alger affirme que les deux pays travaillent en «étroite collaboration pour contribuer à instaurer la paix partout». Elle a ajouté à ce sujet que «l’Algérie est, clairement, une puissance régionale.



«Proactifs et pragmatiques dans leurs relations avec le voisinage»

D’ailleurs, les Etats-Unis et l’Algérie travaillent en étroite collaboration, que ce soit dans les forums internationaux ou sur le plan bilatéral, pour contribuer à instaurer la paix partout. Les deux pays ont été extrêmement proactifs et pragmatiques dans leurs relations avec le voisinage pour essayer de promouvoir la stabilité».

Abordant le volet de la promotion de l’enseignement de la langue anglaise, Mme Moore Aubin révèle l’existence déjà d’une coopération avec le ministère algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour «réorganiser l’apprentissage de l’anglais dans les 109 universités algériennes».

Soulignant à ce sujet : «C’est un domaine extrêmement important de la coopération bilatérale.

Nous sommes heureux de nous associer à l’Algérie dans cet effort d’enseignement de la langue anglaise. Selon la chef de la mission diplomatique américaine à Alger, «un total de 28 000 Algériens ont bénéficié, l’année dernière, de nos programmes de l’enseignement de l’anglais, que ce soit en ligne ou en présentiel».

Elle a également souligné l’ouverture d’un nouveau «coin américain» à Béchar ; ce qui porte qu’aujourd’hui au nombre de cinq les «coins américains» relevant de l’ambassade des Etats-Unis en Algérie où les Algériens peuvent aller «apprendre l’anglais gratuitement». <