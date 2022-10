Le ministre des Travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures, Lakhdar Rekhroukh, a reçu dimanche à Alger, l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a examiné les voies d’une coopération conjointe entre les deux pays, indique un communiqué du ministère. La rencontre, qui s’est déroulée au siège du ministère, à la demande de l’ambassadrice américaine, a constitué «l’occasion pour les deux parties de s’entretenir sur les voies de coopération conjointe entre les deux pays et de renforcer le travail bilatéral au service des intérêts communs», précise la même source. Les entretiens entre les deux parties ont porté également sur «la volonté des deux parties de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine des travaux publics et l’hydraulique à travers le soutien des capacités techniques et l’échange et la valorisation des expériences», a ajouté le communiqué.

Articles similaires