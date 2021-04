Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a fait état, lundi, au terme de ses rencontres avec les Autorités suprêmes du Royaume d’Espagne, de l’existence d’une volonté commune de coopérer dans tous les domaines, dans le but de concrétiser des relations équilibrées qui préservent les intérêts de part et d’autre et de consolider la coordination et la concertation autour des différentes questions qui concernent la région. «J’ai eu plusieurs rencontres de haut niveau avec les Autorités suprêmes du Royaume d’Espagne, dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Une volonté commune de consolider la coopération dans tous les domaines, notamment économique, dans le but de concrétiser des relations équilibrées qui préservent les intérêts des deux parties, tout en consolidant la coordination et la concertation autour des différentes questions qui concernent la région», a écrit M. Boukadoum sur son compte Twitter. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE), le ministre des Affaires étrangères effectue une visite de travail en Espagne, à l’invitation de son homologue espagnole, Arancha Gonzalez Laya. Une viasite qui s’inscrit dans le cadre des consultations traditionnelles et régulières entre les deux pays, signataires, depuis 2002, du «Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération». Cette visite vise à développer davantage le dialogue politique et le partenariat stratégique entre les deux pays sur l’ensemble des questions et dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment dans le contexte global actuel marqué par des crises pluridimensionnelles. n

