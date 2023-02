Entre l’Algérie et l’Espagne, les relations diplomatiques sont toujours en mode crise, et aucun signe n’annonce le dégel sur ce registre.

Par Feriel Nourine

La confirmation est venue du président de la République lorsqu’il a révélé, vendredi, qu’il n’y a «rien de nouveau» sur ce dossier depuis que le gouvernement espagnol a décidé de changer sa position à l’égard du Sahara occidental et s’aligner sur la thèse de l’occupant marocain.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée vendredi soir, Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu’il n’y avait «rien de nouveau» depuis que l’Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur à Madrid, puis de suspendre le Traité d’amitié et de bon voisinage ainsi que les relations commerciales avec l’Espagne, en guise de riposte au revirement du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, en mars 2022.

Se disant «personnellement profondément désolé de l’état des relations» avec l’Espagne, le chef de l’Etat a rappelé que «l’’Algérie n’est pas à l’origine» de cette crise. C’est le gouvernement espagnol qui a fait un «faux pas» en faisant l’impasse sur le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

M. Tebboune a, cependant, tenu à préciser que dans le comportement de son gouvernement, «le peuple espagnol n’a rien à voir» et que «nous avons de très bonnes relations avec lui, et un grand respect pour le roi d’Espagne».

La crise entre l’Algérie et l’Algérie et l’Espagne est loin d’être appréciée par les patrons d’entreprise espagnols, bien au contraire, ces derniers montent régulièrement au créneau pour dénoncer la position de Sanchez ayant provoqué un gel de relations commerciales synonyme de grosses pertes pour leurs entreprises, mais aussi pour les citoyens espagnols.



Réouverture de l’ambassade d’Algérie à Kiev

Lors de la même entrevue, Abdelmadjid Tebboune s’est, par ailleurs, exprimé sur les relations entre l’Algérie et l’Ukraine. A une question sur une éventuelle initiative algérienne pour le règlement de la crise ukrainienne, il a indiqué que la diplomatie algérienne est «une diplomatie silencieuse».

A l’occasion, le Président a annoncé la réouverture, cette semaine, de l’ambassade d’Algérie à Kiev (Ukraine), fermée pour des «raisons sécuritaires», a-t-il rappelé.

S’agissant des relations algéro-américaines, le président de la République a affirmé que les Etats-Unis qui sont «une grande puissance», savent que l’Algérie est un «pays influent» en Afrique, dans le monde arabe et en Méditerranée.

«Que les Etats-Unis sachent que nous sommes un pays ami sans parti pris avec quiconque», a poursuivi le président de la République, rappelant que les Etats-Unis avaient soutenu l’Algérie et son peuple après l’indépendance.

Le relations avec l’Italie étaient également inscrites sur le registre diplomatique de la rencontre entre le chef de l’Eta et les journalistes. Saluant les relations historiques liant l’Algérie à l’Italie, qui ne «plaisent pas à certains pays européens», M. Tebboune a affirmé que l’Algérie «est libre dans ses relations internationales et économiques et défend ses intérêts sans nuire aux intérêts des autres pays».



Realpolitik

Dans le même état d’esprit, il a affirmé que l’Algérie était «en passe de retrouver son lustre diplomatique grâce à la stabilité et à la force de l’économie». Le président de la République s’exprimait au lendemain de l’important mouvement diplomatique et consulaire qu’il a opéré. Lequel a touché 24 ambassadeurs, 15 consuls généraux et 09 consuls, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. «Ces nouvelles nominations visent à redynamiser l’appareil diplomatique du pays pour le mettre au diapason des exigences de l’heure en vue d’une prise en charge efficace des préoccupations de la communauté nationale à l’étranger, ainsi que les intérêts de l’Algérie sur les plans bilatéral, régional et international», a ajouté la même source. n