Par Lyes Sakhi

Les tensions entre l’Algérie et l’Espagne ont connu, une nouvelle fois, un pic de crispation après les déclarations, lundi 25 avril, du ministre espagnol des Affaires étrangères.

Dans une déclaration à la radio Onda Cero, José Manuel Albares a dit ne «pas vouloir alimenter des polémiques stériles» avec l’Algérie après la condamnation par le président de la République, M. Tebboune, du revirement espagnol sur la question du Sahara occidental. «Je ne vais pas alimenter des polémiques stériles, mais l’Espagne a pris une décision souveraine dans le cadre du droit international et il n’y a rien d’autre à ajouter», a déclaré le chef de la diplomatie espagnole. José Manuel Albares était interrogé sur les propos du chef de l’Etat qui a qualifié en guise de confirmation de la position algérienne, samedi dernier dans la soirée, d’«inacceptable moralement et historiquement» le revirement de l’Espagne en faveur du plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental. «Nous avons de très solides liens avec l’État espagnol, mais le chef du gouvernement (Pedro Sanchez, ndlr) a tout cassé», a fustigé M. Tebboune avant d’assurer que l’Algérie ne «renoncerait jamais à ses engagements d’assurer la fourniture de gaz à l’Espagne quelles que soient les circonstances». «De toutes ces déclarations, ce que je retiens c’est la garantie totale de l’approvisionnement en gaz algérien à l’Espagne et le respect des contrats internationaux», a souligné lundi M. Albares. En réaction, l’ambassadeur Amar Belani, envoyé spécial chargé du Sahara occidental et des pays du Maghreb, a qualifié les propos du ministre des Affaires étrangères espagnol de «lamentables et totalement inacceptables». «Les propos désobligeants tenus par le ministre Albares en réaction à la déclaration du président de la République Abdelmadjid Tebboune sont lamentables et totalement inacceptables», a-t-il assené. Selon le diplomate, ces propos «ne contribueront certainement pas à un retour rapide à la normale dans les relations bilatérales et le ministre espagnol devra en assumer les conséquences». Amar Belani affirme que le ministère des Affaires étrangères espagnol a tenté de faire machine arrière sur les propos qu’il a tenus à l’égard du président de la République. «Son département ministériel a beau démarcher la presse espagnole pour essayer de rectifier le tir, nous disposons de l’enregistrement sonore qui confirme que le ministre a bien tenu des propos offensants qui sont aux antipodes de la correction et de la bienséance protocolaire», ajoute-t-il. Près d’un quart du gaz importé par l’Espagne est venu d’Algérie au premier trimestre 2022. <