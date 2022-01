Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, lundi au Caire, par le président égyptien Abdelfattah Al-Sissi, dans le cadre de sa visite de travail en Egypte en sa qualité d’Envoyé personnel du président de la République, indique un communiqué du ministère. A cette occasion, «M. Lamamra a remis au président Al-Sissi un message de la part de son frère le président Abdelmadjid Tebboune ainsi que ses salutations distinguées et ses vœux de progrès et de prospérité, de paix et de stabilité pour l’Egypte», lit-on dans le communiqué. La rencontre qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, a constitué «une opportunité pour passer en revue les relations bilatérales historiques basées sur la coopération et la solidarité ainsi que les perspectives de les renforcer dans divers domaines en concrétisation de la ferme volonté des dirigeants des deux pays, une volonté réaffirmée à l’occasion de ces entretiens». Les deux parties ont évoqué la situation prévalant sur la scène arabe, notamment la cause palestinienne et la crise libyenne, ainsi que le rôle des deux pays dans la promotion de l’action arabe commune. Elles ont également abordé les principaux dossiers sur la scène continentale et l’importance «de la coordination commune afin de défendre les valeurs et principes de l’Union africaine (UA)», note le communiqué. A ce propos, les deux parties ont salué la convergence des vues des deux pays frères vis-à-vis des questions et des crises que traversent le monde arabe et le continent africain, une position confirmant la profondeur des relations stratégiques liant les deux pays et leur volonté politique de réaliser la stabilité et unifier les rangs», ajoute la même source. A l’issue de la rencontre, le président égyptien a chargé M. Lamamra de transmettre ses salutations «chaleureuses et fraternelles» au Président Tebboune, exprimant «son souhait de rencontrer son frère et poursuivre l’approfondissement du partenariat stratégique algéro-égyptien à même de répondre aux aspirations des deux peuples frères et renforcer le rôle constructif des deux pays sur la scène internationale».

