Les présidents Abdelmadjid Tebboune et Abdel Fattah al-Sissi ont animé, hier, une conférence de presse à l’issue de leurs discussions au Palais présidentiel au Caire.

Les deux chefs d’Etat ont en ce sens expliqué les principaux points et « accords de vue » entre l’Egypte et l’Algérie.

Par : Nadir Kadi

Le président Tebboune note en ce sens que le volet économique, la facilitation des investissements, ou encore la préparation du prochain Sommet de la Ligue arabe ont « dominé » l’entrevue.

Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune est arrivé lundi au Caire dans le cadre d’une visite officielle de deux jours. En effet, après les salutations et remerciements d’usage, le président de la République a déclaré, hier, que la rencontre avec son homologue égyptien a « permis des discussions fournies et productives dans le cadre des consultations continues entre les deux pays en ce qui concerne les rôles qui reviennent à l’Egypte et à l’Algérie dans leur contribution au processus de coopération arabe et africain, en vue d’arriver à la sécurité et la stabilité dans notre région ». Le Président algérien ajoute que « l’économie et la facilitation des investissements entre nos deux pays ont dominé nos discussions et nous avons également abordé le volet géopolitique régional, arabe et africain ». Il a par ailleurs expliqué, à propos des « défis auxquels nous faisons face aux niveaux régional et international », que la rencontre a « abouti à un accord complet des points de vue, à la nécessité de continuer et d’approfondir les discussions en préparation du Sommet de la Ligue arabe qu’accueillera l’Algérie ».

Quant au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, il indiquera que la visite officielle et les discussions avec son homologue algérien « illustrent notre volonté commune de renforcer les relations entre les deux pays et de les promouvoir encore dans tous les domaines ». Cette volonté passera « par la mise en œuvre de cadres de coopération, de mécanismes de discussions et de coordination à tous les niveaux ». Et plus concrètement, le président égyptien annonce plusieurs points d’accord, notamment « promouvoir la coopération économique, l’investissement et le commerce en limitant les obstacles et dans le but de réaliser le développement global dans les deux pays et les intérêts communs des deux peuples » ou encore « continuer l’entraide dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de terrorisme et arriver avec la communauté internationale à une approche globale contre le terrorisme dans sa définition large ».

Par ailleurs, et en ce qui concerne les développements de la situation en Libye, le président égyptien fait savoir : « Nous sommes d’accord sur l’importance de la tenue des élections présidentielle et parlementaires, mais aussi sur la sortie de toutes les forces étrangères sans exception et de tous les mercenaires dans un délai défini en application des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU et des accords de Berlin et Paris pour que la Libye revienne aux Libyens ». La même convergence d’intérêts est également annoncée en ce qui concerne la crise entre l’Egypte et l’Ethiopie concernant le « Barrage de la Renaissance », Abdel Fattah al-Sissi précise : « Nous avons abordé la question de la sécurité de l’alimentation de l’Egypte comme partie de la sécurité commune arabe. Nous sommes d’accord sur la nécessité de conserver les droits de l’Egypte en considérant cette question comme existentielle. Le Président Tebboune a salué les efforts de l’Egypte en vue d’arriver à un accord global et juste en ce qui concerne le remplissage et le lancement du Barrage de la Renaissance. »