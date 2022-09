Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a rencontré dimanche à Djibouti le ministre du Commerce et du Tourisme djiboutien, Mohamed Warsama Dirieh pour discuter des moyens de promouvoir les transactions commerciales entre les deux pays. Etaient présents à cette rencontre, en marge de la visite de M. Rezig à Djibouti, l’Ambassadeur d’Algérie dans ce pays et des cadres du ministère djiboutien du commerce et du tourisme. Les deux parties ont échangé lors de cette rencontre, des moyens optimaux afin de promouvoir les transactions commerciales au profit des deux pays, notamment la redynamisation des accords bilatéraux et la création d’un conseil d’affaires conjoint. Par la même occasion, les deux pays ont affirmé l’impératif d’exploiter toute opportunité possible afin de renforcer la coopération économique entre les deux pays frères. Il convient de noter que M. Rezig a été reçu dimanche à Djibouti, en sa qualité d’Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le Président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, à qui il a remis la lettre d’invitation que lui a adressée le Président Tebboune pour participer aux travaux du Sommet arabe, que l’Algérie abritera début novembre prochain.

