L’ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj, est décédé ce mardi à l’âge de 69 ans des suites d’une longue maladie, a appris l’APS auprès de ses proches.

Ancien président du CR Belouizdad (2008-2010), avec lequel il remporta la Coupe d’Algérie 2009, Kerbadj avait été élu une première fois à la tête de la LFP en 2011, avant d’être réélu pour un second mandat en 2016.

En 2018, il avait quitté ses fonctions à la LFP suite à la décision de l’ancien président de la Fédération algérienne (FAF) Kheïreddine Zetchi de dissoudre le Bureau de Ligue. Il avait été remplacé par Abdelkrim Medouar, élu en juin de la même année.

“C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de mon ami et frère Mahfoud Kerbadj. Un vrai et noble militant du football. Mes condoléances à sa famille et tous ses proches”, a écrit l’ancien président de la LFP Mohamed Mecherara sur sa page Facebook. De son côté, le président du Comité olympique et sportif algérien Abderrahmane Hammad a présenté ses sincères condoléances à la famille et proches du défunt.

Le défunt devrait être inhumé ce mardi après la prière d’Al-Asr au cimetière de Sidi Rezine dans la commune de Baraki.