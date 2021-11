L’ancien joueur de la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN) Mohamed Soukhane, est décédé mardi à l’âge de 90 ans des suites d’une longue malade, a appris l’APS auprès de ses proches.

Né le 12 octobre 1931 à El-Biar, Soukhane a été défenseur au Havre AC (France) de 1956 à 1958 et de 1962 à 1964.

Entre 1958 et 1962, il fait partie de la glorieuse équipe de football du FLN, qui constituait un moyen sportif pour faire entendre la cause algérienne à travers le monde.

Il était l’un des titulaires de cette équipe et a participé à de nombreux matchs amicaux. Il est le frère aîné de Abderrahmane, également joueur de l’équipe de football du FLN, décédé en juillet 2015.

L’enterrement aura lieu ce mardi au cimetière de Ben Aknoun après la prière d’Al Asr.

