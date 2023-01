Le groupe Sonelgaz a annoncé mercredi avoir envoyé une mission hautement qualifiée à Cuba, du 19 au 25 janvier courant, dans le cadre du lancement d’une étude de projet pour la réalisation d’une centrale électrique solaire à La Havane, et ce en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. «En application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et dans le cadre de la coopération algéro-cubaine, Sonelgaz a annoncé avoir envoyé une mission hautement qualifiée à la Havane du 19 au 25 janvier courant pour le lancement d’une étude de réalisation d’une centrale électrique solaire», a précisé le communiqué du Groupe. Cette démarche intervient suite à la visite du président cubain, M. Miguel Diaz Canel en novembre dernier à Alger.

La mission est composé du directeur exécutif chargé de la stratégie et de l’organisation au sein de Sonelgaz, Aziz Ameyoud (chef de mission) accompagné de quatre (4) ingénieurs de la Compagnie de l’engineering, de l’électricité et du gaz (KDL CEEG), a ajouté la même source. Dès son arrivée à Cuba, les membres de la mission se sont rendus au siège de la compagnie cubaine d’électricité où ils ont rencontré son directeur général pour entamer les discussions sur le projet, à savoir la réalisation d’une centrale électrique solaire d’une capacité de 10 MW. La mission s’est ensuite déplacée au site du projet pour examiner sa plateforme d’une superficie de 32 hectares située dans la capitale la Havane, a fait savoir le groupe dans son communiqué, ajoutant que les travaux seront lancés dans les plus brefs délais. La mission de Sonelgaz a tenu plusieurs réunions avec des responsables du secteur à Cuba, a rappelé la même source, mettant en avant «l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par le ministre cubain de l’Energie et des Mines en présence de l’ambassadeur algérien à la Havane». <

