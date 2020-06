Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a réitéré vendredi «la volonté de l’instance fédérale et des Ligues régionales», à poursuivre les différents championnats, suspendus depuis mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19).

«Depuis le début de la crise, nous avons mis en stand-by les différents championnats, qui s’imposait d’ailleurs à travers le monde entier. Nous avons suivi avec rigueur les événements. Au vu de la gravité de la situation, nous avons été en contact permanent avec le MJS. La volonté de la FAF et des ligues est de reprendre la compétition, mais nous sommes conscients de l’intérêt suprême de notre pays», a déclaré Zetchi sur les ondes de la radio nationale.

La saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison du COVID-19, reprendrait ses droits après «la levée du confinement et autorisation de rassemblements», comme décidé lors de la récente réunion du Bureau exécutif de la Fédération algérienne (FAF). «Si le championnat viendrait à être suspendu définitivement, nous allons nous adapter. Si nous devons arrêter cet exercice, il va bien falloir entamer un jour ce championnat. Tous les aspects sanitaires doivent être pris en considération. Notre idée est de faire en sorte de terminer la saison 2019-2020, qui sera une préparation en vue du prochain exercice. Un arrêt actif en quelque sorte», a-t-il expliqué.

Appelé à commenter la réunion tenue jeudi à Oran entre la Ligue de football professionnel (LFP) et les clubs de l’Ouest pour aborder la suite à réserver à la saison, le président de la FAF a indiqué qu’il s’agissait d’une «nécessité» pour impliquer «les acteurs» de football.

«Inviter les clubs est une nécessité, ce sont les acteurs. Ils ne pourront pas être exclus de cette démarche. Comme je l’ai dit auparavant, la responsabilité de la FAF et des ligues est de poursuivre la compétition, qui reste une volonté réelle. Je suis partisan de défendre l’intérêt du jeu», a-t-il conclu. La FAF a remis, lundi dernier, au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le document portant «Mesures envisagées pour la remise du jeu», en relation avec la pandémie de COVID-19.

