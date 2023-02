Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu mardi à Alger l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian, avec lequel il a évoqué les possibilités de coopération bilatérale dans le domaine des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base, indique un communiqué du ministère. Lors de la rencontre qui s’est déroulée au siège du ministère à la demande de l’ambassadeur de Chine, les deux parties ont passé en revue «l’état des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées d’excellentes au regard du partenariat efficace entre l’Algérie et la Chine», précise le communiqué. A cette occasion, les deux parties ont souligné «la nécessité de poursuivre les efforts pour promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine des travaux publics et de l’hydraulique et réaliser davantage de rapprochement au service des intérêts communs des deux pays», ajoute la même source. M. Rekhroukh s’est dit «satisfait de la contribution positive des opérateurs économiques chinois au secteur», invitant les investisseurs et les hommes d’affaires chinois à «investir davantage en Algérie, à la faveur des avantages qu’offre la nouvelle loi sur l’investissement, en vue de concrétiser la démarche de diversification de l’économie nationale», conclut le communiqué.

