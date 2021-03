Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a été reçu, mercredi à Yaoundé, par le président camerounais, Paul Biya, avec lequel il a discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération économique entre l’Algérie et le Cameroun. « Aujourd’hui, j’ai eu un long entretien avec M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, au cours duquel nous avons discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération économique entre les deux pays, ainsi que des nombreux défis auxquels notre continent est confronté, en particulier dans le domaine de la paix et de la sécurité », a tweeté M. Boukadoum. « Nous sommes impatients de donner un nouveau souffle et de réaliser un bond en avant dans les relations historiques entre les deux pays », a-t-il ajouté.

