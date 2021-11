Par Mohamed Touileb

Accroché par le Niger à Marrakech (1-1), le Burkina Faso sera sérieusement amoindri pour le match de mardi prochain contre l’Algérie. Après les forfaits de Bertrand et Lassina Traoré, le redoutable Abdoul Tapsoba a dû renoncer à la date FIFA de novembre en raison d’une blessure. Cependant, ce n’est pas tout. En effet, pour le duel au stade Mustapha Tchaker, les Burkinabés devront faire sans Mohamed Konaté suspendu pour cumul de cartons. Contrairement à Djamel Belmadi qui a su mettre ses joueurs menacés à l’abri, Kamou Malo a vu Mohamed Konaté précipiter sa suspension. À la 74e minute du duel contre le Niger ce vendredi à Marrakech, l’arbitre Samir Guezzaz a sorti la biscotte pour le pensionnaire du FC Akhmat Gronzy (Russie). Cet avertissement voulait dire que l’attaquant décrié pour sa maladresse devant le but ne pourra pas disputer le match décisif contre les Fennecs dans 4 jours.



Deux fois buteur dans ces éliminatoires

En réaction, son entraîneur l’a sorti dans la minute qui a suivi. C’était certainement pour sanctionner son manque de rigueur. Qu’à cela ne tienne, l’absence de Konaté -considérée comme une bonne nouvelle par les supporters burkinabés sur les réseaux sociaux- est un nouvel obstacle pour les Étalons qui devront battre les Verts dans leur bastion de Blida s’ils veulent passer aux barrages de mars. Cela ne sera pas facile avec l’absence de la majorité des atouts offensifs. Par ailleurs, il faut savoir que le longiligne attaquant a marqué 2 des 10 réalisations des Burkinabés dans cette campagne qualificative. Les 8 autres réalisations ont porté la griffe de quatre coéquipiers. Il s’agit d’Abdoul Tapsoba (4 pions), Issoufou Dayo (2 buts) alors que Lassina Traore et Issa Kaboré ont fait mouche une fois chacun.



L’EN À enregistre sa première défaite en 5 test avec Bougherra

Les Verts de ‘’Bouggy‘’ ne seront pas reçus 5 sur 5. En effet, après les victoires contre le Liberia (5-1) à Oran, la Syrie (2-1) ainsi que le Burundi (3-0) à Doha et dernièrement le Bénin à Alger (3-1), les Algériens ont subi la loi des Néo-Zélandais à Dubaï (Emirats arabes unis) où elle est en stage. Le match de préparation pour la Coupe Arabe FIFA 2021, prévue du 30 novembre au 18 décembre prochains au Qatar, a vu les camarades de Sofiane Bendebka s’incliner sur le score de 2-1. Par ailleurs, c’est la première fois qu’ «El-Khadra» encaisse plus d’un but par match. Cette fois, l’adversaire était plus sérieux que les sparring-partners d’avant. À moins de 3 semaines du début de la compétition régionale, le Magic a des réglages à faire. Ainsi, il y aura une deuxième répétition durant le stage. Elle sera face au Soudan du Sud. Un vis-à-vis idéal pour retaper le moral et terminer le regroupement (08 au 16 novembre) sur une bonne note.

Enfin, rappelons que lors du tournoi qatari à venir, l’Algérie évoluera dans le groupe «D» en compagnie du Soudan, le Liban et l’Égypte. Les sorties face à ces concurrents seront le 1er, le 4 et le 7 décembre prochains dans ce sens. Le stage pré-compétitif débutera le 24 du mois en cours.

