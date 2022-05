Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et la vice-présidente du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, Mme Bisera Turkovic ont salué la décision prise par les hautes autorités des deux pays pour renforcer la représentation diplomatique, à travers l’ouverture d’ambassades dans les capitales des deux pays, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ces déclarations sont intervenues lors de l’audience accordée lundi par M. Lamamra à son hôte bosniaque Mme Bisera Turkovic qui effectue une visite de travail en Algérie, et ce lors d’un entretien en tête à tête, élargi par la suite aux délégations des deux pays ayant porté essentiellement sur les fortes relations d’amitié unissant l’Algérie et la Bosnie-Herzégovine, et sur la valorisation du patrimoine culturel et humanitaire que se partagent les deux peuples. Les deux ministres ont salué la décision des hautes autorités des deux pays de renforcer la représentation diplomatique, à travers l’ouverture d’ambassades dans les capitales des deux pays, en insistant sur l’importance d’oeuvrer pour la promotion des perspectives de coopération bilatérale, notamment à la faveur du renforcement de son cadre juridique, ajoute le communiqué. A cette occasion, les deux ministres ont évoqué les principaux développements politiques et sécuritaires enregistrés sur les plans régional et international, soulignant l’impératif d’intensifier la concertation et la coordination entre les deux pays autour des différentes questions d’intérêt commun. n

