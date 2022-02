Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de félicitations à son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier à l’occasion de sa réélection à la tête de la République fédéral d’Allemagne, dans lequel il lui a réitéré sa détermination à poursuivre la coordination et la concertation au mieux des intérêts des peuples algérien et allemand. «A l’occasion de votre réélection à la tête de la République fédérale d’Allemagne, je tiens à vous présenter au nom de l’Algérie, peuple et Gouvernement, et en mon nom personnel mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes meilleurs vœux de réussite dans l’accomplissement de vos nobles missions et la réalisation de davantage d’essor et de progrès pour le peuple allemand ami», lit-on dans le message de félicitations.

«Le renouvellement de la confiance en votre personne se veut une reconnaissance de votre apport tout au long de votre parcours politique au service de votre pays ami. Je demeure convaincu que la prochaine période vous donnera l’occasion de réaliser davantage d’acquis», a écrit le Président Tebboune.

«Je saisis cette heureuse occasion pour saluer la qualité des relations entre nos deux pays et vous exprimer ma ferme détermination à poursuivre la coordination et la concertation aux mieux des intérêts de nos deux peuples et pour raffermir les relations d’amitié et de coopération», a ajouté le Chef de l’Etat. Le Président Tebboune d’assurer : «J’aimerais aussi vous réaffirmer ma pleine disponibilité à œuvrer de concert avec vous pour propulser et hisser nos relations bilatérales dans leurs différents aspects au mieux des intérêts communs de l’Algérie et de l’Allemagne». «Tout en vous réitérant mes sincères félicitations, je vous prie d’agréer monsieur le président l’expression de mes sentiments distingués», a conclu le président de la République. <

