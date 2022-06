Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, lundi à Alger, la ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Katja Keul, en visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère. Cette visite entre dans le cadre de la consolidation des liens d’amitié et de partenariat entre les deux pays qui célèbrent, cette année, le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, a-t-on expliqué de même source. «La rencontre a été l’occasion de procéder à un examen de l’état des relations algéro-allemandes dans les différents domaines de coopération en prévision des prochaines échéances bilatérales», selon le communiqué. Ont également été abordées les questions d’actualité aux niveaux régional et international, ainsi que la consolidation du partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne (UE), ajoute le texte. A l’issue de la rencontre, et en présence du ministre, il a été procédé à la signature d’un Accord de coopération culturelle et scientifique par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Chakib Kaid, et Mme Keul, a-t-on fait savoir.

