Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu hier dimanche, au siège du ministère, l’ambassadeur d’Afrique du sud en Algérie, Billy Lesedi Masetlha, indique un communiqué du ministère. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et des mines, qualifiées d’«excellentes», précise la même source. A cette occasion, M. Arkab a mis l’accent sur les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique en Algérie, notamment l’exploration, le développement et l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs. Les deux parties, ajoute le document, ont insisté sur «le renforcement des relations de coopération dans le domaine minier en Algérie, notamment la recherche, l’exploitation, la production et la transformation des substances minières, en souhaitant voir se développer des projets prometteurs qui privilégient les échanges d’expertise et le transfert du savoir-faire sud-africains en la matière». Les parties ont, également, relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie, et plus particulièrement dans le programme 2024-2035 de réalisation d’installations de production d’électricité en solaire photovoltaïque d’une capacité de 15.000 MW. (APS)

