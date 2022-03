Par Rouchdi BERRAHMA

Il y a soixante ans, le monde de l’Algérie indépendante naissait et celui de la France coloniale s’effondrait ;1962 est l’année du miracle algérien. En effet, 1962 signifie la fin d’un calvaire qui a duré 132 ans, l’aboutissement d’une longue attente pour les anciens colonisés. Le départ des colons ouvre des possibilités inespérées et des opportunités inédites d’emplois, de relogement ou d’appropriation de terres.

Dans «Algérie 1962. Une histoire populaire», coédité par (La Découverte / Berzakh, 2022), l’historienne Malika Rahal se propose de combler le vide historiographique commis par les historiens algériens et français, un vide qui a laissé dans l’ombre les expériences vécues cette année-là par les habitants du pays, Algériens et Européens. En Algérie, c’est surtout à partir de la crise politique du FLN que l’histoire de l’indépendance a été écrite. En France, les travaux ont, avant tout, porté sur le rapatriement des pieds-noirs ainsi que sur le destin des harkis. Mais l’expérience de la majorité des habitants du pays qui y est restée est très mal connue.

C’est dans cette veine que s’inscrit le travail de Malika Rahal. «Algérie 1962. Une histoire populaire» entend restituer la façon dont la période a été vécue par cette majorité. 1962 est une année marquée par les accords d’Evian, le cessez-le-feu et les violences de l’OAS qui ont suivi, le référendum d’autodétermination, la proclamation de l’indépendance, les festivités du 5 Juillet, les élections à l’Assemblée nationale algérienne et la mise en place du premier gouvernement d’Ahmed Ben Bella. Au fil d’une enquête passionnante, une histoire par en bas, mobilisant témoignages, autobiographies, photographies, films et poèmes, Malika Rahal les restitue dans leur diversité et leur complexité. L’histoire populaire qui y émerge est complètement inédite, l’historienne raconte le désespoir des pieds-noirs et relate le retour de 300 000 réfugiés algériens, la recherche des morts et disparus par leurs proches, l’occupation des logements et des terres laissés par ceux qui ont fui le pays, sans oublier les spectaculaires festivités populaires.



Extrait : Les fêtes de juillet et l’inversion du regard

A la différence de mars, les festivités de juillet donnent lieu à d’innombrables images et films, car les journalistes sont nombreux pour saisir ce moment historique. L’objet central des festivités est alors le camion ; utilisé comme une scène, il permet à un groupe de se montrer en même temps qu’il offre un point de vue privilégié pour contempler l’ensemble de la foule. Il est donc l’instrument favori d’un corps collectif qui, tout à la fois, se voit et se donne à voir. Dans le formidable renversement du regard qui se joue, public et acteurs de la performance sont interchangeables. C’est soi-même que l’on impressionne d’abord par la mise en scène du corps collectif. La foule chantant et dansant est documentée, photographiée, filmée, décrite et l’enregistrement et la retransmission de la performance lui donnent du retentissement. Images et descriptions révèlent le plaisir de se voir, comme une réaction au déni de la période coloniale et l’invisibilisation du corps des «indigènes» aux yeux des «Européens» lorsqu’ils ne sont pas convenablement orientalisés, c’est-à-dire représentés selon un imaginaire européen et ainsi soumis à un rapport hégémonique. Ce renversement du regard est l’un des éléments essentiels de la révolution de 1962. La foule des corps qui se montrent le 5 Juillet cesse d’être une population colonisée et s’affirme comme peuple. L’énergie de cette transformation participe de l’effervescence, la ferveur et l’ivresse des festivités de l’année 1962.

Malika Rahal, historienne, chargée de recherche au CNRS, est spécialiste de l’histoire contemporaine de l’Algérie. Elle dirige, depuis 2022, l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP). Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, notamment d’une biographie d’Ali Boumendjel, avocat et militant nationaliste, assassiné en 1957 («Belles Lettres», 2011 ; réed. Poche : La Découverte, 2022) et «Algérie 1962. Une histoire populaire» (La Découverte, Barzakh, 2022). <

