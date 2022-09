La 1e édition de la compétition nationale «Algeria Robot Cup» a été clôturée par la distinction de trois équipe innovatrices de jeunes talentueux issus des wilayas d’Alger, Ghardaïa et Adrar, qui ont conçu des robots utilisables dans divers domaines industriels. Chacune des équipes gagnantes ont conçu des robots. Le premier a su dépasser un parcours plein d’obstacles en les évitant tandis que le deuxième porte des objets, toutes formes confondues, pour les mettre dans l’endroit approprié. Il s’agit de l’équipe «Krimzone» d’Alger qui a décroché la première place alors que la deuxième est revenue au Club scientifique de Ghardaïa. La troisième place a été remportée par Heisenberg de la wilaya d’Adrar. D’après le président du club scientifique CELEC, l’organisateur de cet évènement, Mohamed Anis Lounis, le club a assuré tous les équipements pour les jeunes innovateurs afin de leur permettre de concevoir et de programmer leur robots en vue de résoudre quelques problèmes auxquels font face certaines usines au cours de leurs activités industrielles. M. Lounis a indiqué que ces problèmes ont été exposés par les propriétaires des usines à ces jeunes talentueux en vue d’y trouver des solutions, ajoutant que cette compétition à laquelle prennent part près de 300 innovateurs issus de plusieurs wilayas, constituera une opportunité à ces jeunes afin de les recruter et les insérer dans ces campagnes. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des startups, Yacine El-Mahdi Oualid, a supervisé la cérémonie de distribution de prix symboliques à ces jeunes innovateurs. Dans une allocution prononcée par le même occasion, il a salué l’organisation de telles compétitions qui mettent en valeur les capacités innovantes des jeunes algériens en matière de robotique.

Il a également loué le rôle primordial des clubs scientifique dont le «CELEC» pour faire connaitre les jeunes talents particulièrement dans le domaine de l’intelligence artificielle et du robotique, affirmant, à ce propos, que «le secteur œuvrera à l’accompagnement de ces jeunes énergies afin de leur permettre de concrétiser leurs projets sur le terrain».

Et de préciser que le fond national des startups a financé plusieurs société activant dans le robotique, dont plusieurs ont pu commercialiser leurs produits au niveau national et international». n

Articles similaires