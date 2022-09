Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) d’Alger a lancé, vendredi, un appel à témoins concernant deux individus impliqués dans une affaire d’usurpation d’identité, invitant tous ceux qui ont traité avec eux à se rendre au Parquet de la République près le tribunal de Chéraga ou à se présenter au siège du groupement pour déposer plainte ou apporter leurs témoignages. «Conformément aux dispositions de l’article 17 du code de procédure pénale et en vertu du mandat délivré par le Parquet de la République près le tribunal de Chéraga, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger informe les citoyens avoir procédé à l’arrestation des deux suspects apparaissant sur les photos jointes à l’appel à témoins». Il s’agit de «A.Y.M» et de «P.M», suspectés dans des affaires d’usurpation d’identité. Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger «appelle toutes les personnes ayant été victimes de ces deux escrocs, en ayant rencontré l’un d’eux personnellement ou en ayant été contactés par ces derniers via les numéros 0549.67.96.63 – 0770.71. 40.27 – 0561.24.99.57 – 0661.31.10.10, se faisant passer pour un magistrat (Procureur de la République, Procureur de la République ou autres) à se rendre au Parquet de la République près le Tribunal de Chéraga ou se présenter au siège du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger ou au siège de la Gendarmerie nationale le plus proche pour déposer plainte ou apporter leurs témoignages dans cette affaire».

