Les services de la Sûreté de la circonscription administrative de Bab El-Oued (Alger) ont déjoué une tentative d’émigration clandestine et arrêté 6 individus, dont les principaux organisateurs de la traversée, indique dimanche un communiqué de ces services. «Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) d’El Hamamat (Sûreté de la circonscription administrative de Bab El-Oued) ont procédé à l’arrestation de six (6) individus suspects qui étaient sur le point de préparer une opération de trafic de migrants, dont les principaux instigateurs de cette tentative», précise la même source. Menée sous la supervision permanente du parquet territorialement compétent, l’opération s’est soldée par la saisie d’un bateau de plaisance (4.8 mètres), un moteur (40 chevaux), 12 bidons d’essence de 30 litres, (7) gilets de sauvetage, un GPS, des jumelles de vision nocturne, un montant de 158 euros et un véhicule. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes, a conclu le communiqué.

