Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, ont procédé à l’arrestation d’un mis en cause dans une affaire de possession et de vente de psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué des mêmes services.

Suite à l’intensification de patrouilles des éléments de la police à travers le territoire de compétence, un individu a été interpellé en possession d’une plaquette de psychotropes et d’un montant de 1250 DA issu du trafic des drogues, a ajouté le communiqué.

Après finalisation de la procédure légale, le prévenu a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent. Par ailleurs, la brigade de la police judiciaire de la 6è Sûreté urbaine relevant de la circonscription administrative de Chéraga, a mis fin à l’activité d’une bande criminelle, composée de deux jeunes filles âgées de 23 et 26 ans, impliquées dans une affaire de vol dans des magasins avec utilisation d’un véhicule.

Suite à des patrouilles intensifiées à travers le territoire de compétence, les deux suspectes ont été arrêtées avec récupération des objets volés dans différents magasins au niveau de différents quartiers.

Après parachèvement de la procédure légale, les deux prévenues ont été présentées devant le procureur de la République territorialement compétent,

qui a ordonné leur mise en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire.

Articles similaires