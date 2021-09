Un ouvrier d’un chantier a trouvé la mort électrocuté et deux autres personnes ont été blessées lorsqu’un camion a heurté un poteau électrique au niveau de l’autoroute de Ain Naâdja (Alger), provoquant la chute de câbles électriques, a-t-on appris de la Direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger. «Vers 14:30, ce lundi, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute de Ain Naâdja, après qu’un camion a heurté un poteau électrique, causant la chute de câbles électriques», a affirmé à la presse le chargé de la cellule de Communication de la direction, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. «Cet accident a causé la mort sur le coup d’un ouvrier dans un chantier, âgé de 69 ans, tandis qu’un autre sexagénaire a subi des brûlures dans différentes parties de son corps et a été transporté vers l’hôpital de Douera par les agents de la Protection civile». Le chauffeur du camion a subi, quant à lui, des blessures plus ou moins graves et a été évacué vers l’hôpital Salim Zmirli d’El Harrach, selon la même source qui ajoute que des unités de la Protection civile de Kouba et de Ain Naâdja sont intervenues dans cet accident, en sus de l’Unité principale.

Articles similaires