L’incendie qui s’est déclaré, samedi dans une usine de production de jus à la zone industrielle de Rouiba (Alger) a été totalement circonscrit sans enregistrer de pertes humaines, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Le capitaine Mourad Yousfi de la cellule de communication à la Direction générale de la Protection civile a précisé dans une déclaration à l’APS que «l’incendie qui s’est déclaré vers 14h00 au premier étage d’une usine de production de jus à la zone industrielle de Rouiba, a été totalement éteint et qu’aucune perte humaine n’est à déplorer». Soutenue par l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El Beida et l’Unité principale d’Alger, l’Unité secondaire de la Protection civile de Rouiba a pu maitriser rapidement les flammes et limiter leur propagation, a souligné la même source qui a ajouté que 4 ambulances et 11 camions anti-incendie ainsi qu’un camion à échelle mécanique ont été mobilisés dans cette opération. <

Articles similaires