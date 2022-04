La brigade de lutte contre la criminalité à la sureté de wilaya d’Alger a arrêté trois (3) mis en cause dans une affaire de vol et de séquestration d’une personne dans une usine, indique dimanche un communiqué de la Sûreté nationale. Les services de la sûreté de wilaya d’Alger représentés par la brigade de lutte contre la criminalité (circonscription centre de la police judicaire) ont traité une affaire de vol et de séquestration d’une personne au niveau d’une usine, selon la même source. Placée sous la supervision permanente du parquet territorialement compétent, l’affaire a permis l’arrestation de 3 suspects pour association de malfaiteurs, vol en réunion, séquestration d’une personne avec violence, outre la saisie d’armes blanches et un arrache clou. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, a conclu la même source.

Articles similaires