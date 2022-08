L’alimentation en eau potable sera suspendue dans les communes de Birkhadem et de Saoula au niveau de la capitale ce samedi, a indiqué la société des Eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) dans un communiqué.»Suite à un incident survenu sur le réseau d’eau potable, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger – SEAAL-, procédera ce jour samedi 22 aout 2022 jusqu’à 00h00 à des travaux de réparation sur une canalisation principale de production», fait savoir la même source. Ces travaux, localisés à au niveau de la route nationale numéro 63 route de saoula, engendreront une suspension de l’alimentation en eau potable, qui impactera les quartiers de la route de saoula, 400 logements, Djenane sefari2 ainsi que la rue mezzouar abdelkader (Commune de Birkhadem). Cette suspension concernera aussi les quartiers concernés sont saoula centre-ville et la cité 1301 Fnpos (commune de Saoula), précise le communiqué. «SEAAL rassure ses clients des quartiers impactés que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès l’achèvement des travaux», conclut le document.

Articles similaires