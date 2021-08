L’alimentation en eau potable sera suspendue ce mardi au niveau de six communes de la capitale, en raison de travaux de réparation d’une canalisation principale de transfert d’eau, a indiqué la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) dans un communiqué. Ces travaux « d’urgence » localisés au niveau de la pénétrante des Annassers à proximité de l’Institut des travaux publics, engendreront une suspension de l’alimentation en eau potable qui impactera les communes de sidi Mohammed, Belouizdad, Kouba, Alger centre en partie, Hussein Dey (cité Amirouche, cité Résidence, Fernane Hanafi en partie, quartier Calvaire et Oasis, Mer et Soleil, cité Méditerranée, quartier Bendanoun et Panorama), et Bir Mourad RAIS (quartier les Sources). Dès l’achèvement des travaux, débutera l’opération de remplissage de la canalisation en 1100 et des réservoirs K117 ,158 et 193, l’alimentation en eau potable reprendra « progressivement » durant la nuit de mardi à mercredi. Par ailleurs, un dispositif mobile de dotation en eau potable sera mis en place afin d’assurer les usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers), assure la Seaal.

