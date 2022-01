L’alimentation en eau potable sera suspendue dans six communes du centre de la wilaya d’Alger, à partir du lundi, pour une durée de 24 heures, en raison de travaux de maintenance, a indiqué dimanche la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) dans un communiqué. La suspension, due à des travaux sur une station principale de production au niveau de la commune d’El Mouradia du lundi matin à 8h jusqu’au mardi à 8h, impactera en partie les communes d’Alger-Centre, Belouizdad (partie haute), Sidi M’Hamed et Bir Mourad Rais. Elle impactera en totalité les communes d’El Mouradia et El Madania. «Seaal rassure ses clients des communes impactées que la mise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès l’achèvement des travaux», souligne la même source.

