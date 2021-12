Une suspension en alimentation en eau potable sera enregistrée mardi dans plusieurs communes de la wilaya d’Alger, suite à des travaux de nettoyage et de diagnostic d’un réservoir principal de distribution, a indiqué dimanche, dans un communiqué, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL). Ces travaux sont localisés dans le réservoir Sahel situé au niveau de la commune d’Alger centre et engendreront une suspension de l’alimentation en eau potable dans les communes d’Alger Centre (en partie), de Casbah (en partie), de Bab El Oued (en partie) et d’Oued Koriche (en partie), a précisé la même source. SEAAL rassure ses clients des communes impactées que «l’alimentation en eau potable reprendra progressivement selon le programme en vigueur dès la fin des travaux», a ajouté le communiqué. En outre, SEAAL met à la disposition de ses clients, pour toute information, le numéro de son Centre d’accueil téléphonique opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24.

Articles similaires