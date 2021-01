La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, mardi dans un communiqué, une suspension de l’alimentation en eau potable, demain mercredi, dans la commune de Rahmania (Alger) en raison des travaux. Ces travaux de raccordement d’une canalisation principale de distribution s’étaleront de 7h00 à 20h00, a précisé la même source. Les localités concernées par cette suspension sont : 300 Logements sociaux OPGI, 50 logements Hai Benaamane, Haouch Mahieddine, Zone d’activité et Haouch Kalandji. La société a souligné que l’alimentation en eau potable reprendra durant la soirée du mercredi 27 janvier 2021. En outre, la société a recommandé à ses clients, pour leur sécurité, de vérifier la fermeture des robinets d’eau afin d’éviter «une éventuelle inondation au moment du rétablissement de la distribution d’eau». Après la remise en eau, elle conseille de laisser couler à faible débit un des robinets d’eau froide pendant quelques minutes afin de chasser l’air qui pourrait se trouver dans le branchement. Pour toute information, la SEAAL met à la disposition de ses clients le numéro de son Centre d’Accueil Téléphonique Opérationnel, à savoir 1594, précisant qu’il est accessible 7j/7 et 24h/24. <

