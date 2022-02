Le groupe Sonelgaz a annoncé, mardi 1er février 2022 dans un communiqué, la création de deux directions régionales et de deux directions de distribution au niveau des nouvelles wilayas. L’annonce a été faite lors d’une réunion, au siège de la Direction générale, présidée par le PDG du groupe, Mourad Adjal, en présence du nouveau Directeur général de la société de distribution, et de cadres dirigeants du groupe. La décision suit le nouveau découpage administratif, prévoyant la promotion de dix circonscriptions administratives du sud en wilayas. Les nouvelles directions seront complètement autonomes en termes de gestion, conformément au principe de décentralisation de la décision et ce en vue de satisfaire les besoins de développement local de la population et de se rapprocher davantage des clients de l’entreprise, ajoute le communiqué. Les désignations et les nouveaux changements ont concerné plusieurs directions d’activité, ainsi que les directions centrales de la société mère, et ce outre l’installation des PDG de plusieurs sociétés relevant du groupe. n

