La brigade de lutte anti-drogue de la police judiciaire de Dar Beida (Alger Est) a procédé à l’arrestation d’un individu et à la saisie de plus de 740.000 unités de produits pyrotechniques (pétards et fumigènes), a indiqué lundi un communiqué de la Sûreté de wilaya d’Alger. La brigade anti-drogue de la police judiciaire de la division Est a traité une affaire de détention illégale et de contrebande de différents types de produits pyrotechniques fabriqués à l’étranger, a précisé le communiqué.

Dans ce cadre, les éléments de la brigade anti-drogue ont arrêté un individu et saisi une quantité de pétards et de fumigènes estimées à 747.472 unités, outre 864.000 unités de charbon chicha et 83 cartons de claquettes pour dissimuler ces produits prohibés.

