Les commerces qui ont repris leurs activités ont, à de rares exceptions, appliqué à la lettre les consignes de protection contre la pandémie du Covid-19. C’était perceptible dans certains quartiers de la capitale, mais avec une particularité, les propriétaires de fast-food, rôtisserie, pizzeria et gargote étaient occupés au grand nettoyage de leur établissement.

A El-Harrach, Boumati et Badjarrah où l’on compte de nombreux commerces qui étaient à l’arrêt, cette reprise est considérée par tous ceux que Reporters a pu approcher comme une véritable bouffée d’oxygène. Saïd, vendeur de jouets à El-Harrach, nous a fait part de sa grande joie de reprendre du service «après trois mois sans revenus et des charges fixes à honorer chaque fin du mois et les besoins de ma famille». A notre question de savoir s’il comptait appliquer les mesure sanitaires, il nous a répondu tout de go : «Cela va de soi, du moment que c’est dans notre intérêt et celui de la clientèle.» Ajoutant dans ce sens que «tous les commerçants qui ont été autorisés à reprendre leur activité sont conscients qu’ils gagneraient à se soumettre aux règles imposées. Dans le cas contraire, c’est retour à la case départ, c’est-à-dire l’arrêt d’activité et des retombées plus sévères sur le plan financier. Aucun de nous ne pourrait résister à une longue période sans activité.» C’est aussi l’avis de Ali, vendeur de produits d’entretien, non sans nous avouer : «L’autorisation de reprise intervient au moment où de nombreux commerçants à l’arrêt commençaient à envisager de mettre la clé sous le paillasson, notamment ceux qui ont à charge la location de leur local.» Et de lancer qu’un prolongement d’arrêt d’activité serait synonyme pour ces derniers de ne pouvoir renouveler leur contrat de location. Restauration rapide : rattraper le retard Concernant les fast-food, rôtisserie, pizzeria et gargote, des commerces qui pullulent dans les quartiers cités plus haut, le reprise a soulagé leur propriétaire qui attendaient vivement le feu vert des pouvoirs public. «Etant sans revenus depuis trois longs mois, cela a vite fait fondre mes économies et de revoir drastiquement à la baisse mes dépenses», nous a révélé Tahar, patron d’un fast-food. A propos du grand nettoyage que nous avons observé chez l’ensemble des commerces de la restauration rapide, notre interlocuteur estime que «le grand nettoyage est nécessaire et même une des conditions des pouvoirs publics pour notre reprise d’activité.» Quant à la condition d’interdire la consommation sur place, Tahar se dit entièrement favorable «compte tenu que dans notre commerce il est pratiquement impossible de faire respecter la distanciation sociale d’où la réduction de moitié le nombre de nos tables. Nous n’avons pas d’autre choix car il y va de notre santé et celle de nos clients».

Un patron d’une grande pizzéria à Badjarah nous dira au sujet de réduire de moitié le nombre de ces tables : «Cela va diminuer considérablement notre chiffre d’affaires au quotidien, mais il faut bien que chacun de nous y mette du sien si cela peut contribuer à freiner la propagation de la pandémie.» Un autre patron de fast-food nous précise : «Aujourd’hui, c’est la grande lessive où rien n’est oublié, le tout à grands coups de jet d’eau et de savon et autre désinfection.» Concernant les salons de coiffure pour homme, selon des clients, «la reprise était devenue nécessaire tant le besoin de passer à la tondeuse se faisait sentir». L’un d’eux nous avoue, à propos de la distanciation sociale, que cela ne le gênait nullement de faire l’appoint à l’extérieur du salon. n