La reprise des cours à l’Université des sciences et technologies Houari Boumediene (USTHB) de Bab Ezzouar (Alger) se fera à distance via la plateforme Webex, et ce, en raison de la propagation du Coronavirus (Covid-19), a annoncé lundi le Rectorat. Dans un protocole de reprise pédagogique rendu public, le recteur de l’USTHB, Pr Djamel Eddine Akretche a précisé que «vu les conditions sanitaires actuelles, l’enseignement se fera à distance via la plateforme Webex» dont la gratuité d’utilisation a été prolongée jusqu’à fin octobre prochain. Il a fait savoir, à ce propos, que la date de reprise des cours en présentiel sera communiquée «ultérieurement», signalant que l’agenda sera établi par les comités pédagogiques des différentes facultés de l’USTHB. Se référant aux dernières directives du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Akretche a donné des précisions concernant la clôture de l’année universitaire 2019-2019 dont notamment la signature des PV pour les enseignants par voie électronique fixée pour le 23 août 2020. Il a aussi annoncé que les soutenances de Doctorats, les Habilitations universitaires et les soutenances de Masters «peuvent se dérouler à huis-clos à, partir du 23 août 2020». Le recteur de l’USTHB a, enfin, assuré que pour des raisons préventives en vue de concourir à l’effort national de lutte contre la propagation de la Covid-19, le protocole sanitaire arrêté à cet effet par le ministère et ses différents partenaires sociaux sera affiché sur tout le campus. n

