L’exploitation du transport public par câbles à Alger reprendra aujourd’hui jeudi, a annoncé hier l’Entreprise Métro d’Alger (EMA) dans un communiqué. «Suite à la décision des pouvoirs publics, l’Entreprise Métro d’Alger (EMA) et l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC), informent leurs aimables usagers, de la reprise de l’exploitation commerciale des téléphérique et télécabines d’Alger à partir du 17 juin 2021», est-il indiqué dans le communiqué. A cet effet, l’ETAC a mis en place un protocole sanitaire afin d’éviter la propagation de la pandémie de Covid-19. Il s’agit du port obligatoire du masque, du respect de la distanciation physique, de la mise à disposition des usagers de gel désinfectant, de l’aération naturelle des espaces, de la désinfection et le nettoyage quotidiens des stations et des cabines, et de la mise en place d’un marquage au sol à l’extérieur et à l’intérieur des stations afin de faciliter le déplacement des usagers. Les télécabines seront exploitées à 50% de leur capacité d’accueil, ajoute la même source.

