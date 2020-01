La refondation du système scolaire est une urgence, a estimé, à Alger, le pédagogue Ahmed Tessa. Un cri qui intervient alors que le débat autour de l’orientation de l’école ne semble point être épuisé. Bien au contraire, le système Education nationale, le contenu pédagogique, le volume de l’apprentissage sont toujours au cœur des questionnements autour de l’école. Intervenant lors de la rencontre abritée par «l’Agora du livre» de la médiathèque Media Book, de l’Enag, mardi dernier, Ahmed Tessa ne voit pas un autre salut qu’une refondation du système éducatif, reprochant ainsi au système en vigueur un fonctionnement inadapté car privilégiant des paradigmes dépassés. Par deux images comparatives, une hypothèse et une réalité, Ahmed Tessa propose à cet effet que tous les établissements scolaires d’Algérie soient au même niveau, infrastructure, équipement et matériel que ce que détiennent les établissements scolaires des pays qui ont accompli des progrès dans ce registre essentiel. Convoquant des exemples concrets, le conférencier dira que «matériellement, nos élèves et ceux de la Finlande, sont bien équitables. Malheureusement, si les petits finlandais vont avec plaisir à l’école et surtout motivés, c’est l’inverse pour les Algériens, qui n’aiment pas l’école. Ils ont une phobie de l’école, pour eux, c’est une corvée». Il ajoutera que «la génération qui a fait l’école en 1908 et celle de 2019 ont tout de même le même réflexe, le même vécu scolaire, la même formule de l’école, la peur de l’enseignant ou encore de la note et de l’examen. Cela est propre aux élèves de tous les pays francophones, cela revient au système scolaire à la française». Le problème qui se pose, selon M. Tessa, est le programme scolaire algérien, estimant qu’«il fonctionne avec le même paradigme que l’école coloniale du 19e et 20e siècle». Il précisera que «ce paradigme se résume à la transmission de connaissance et sa restitution, alors que si on veut une approche par les compétences, il faudra ramener un système d’évaluation qui va dans ce sens». Relevant que le programme, les manuels et les épreuves scolaires ne cadraient qu’avec les enfants qui bénéficient d’un cadre socioculturel bien précis, il a souligné que «l’école française coloniale, et même maintenant, s’adresse aux enfants de catégorie sociale élevée. Dans le même contexte, le pédagogue expliquera qu’en France, «les enfants de la nomenklatura accèdent aux grandes écoles. C’est le système qui reproduit les classes sociales. Nous sommes en plein dedans». Il soulignera que «chez nous, nous utilisons le vieux système scolaire français mais avec la médiocrité en plus». Raison pour lui d’insister sur «l’urgence d’une refondation du système éducation», qui mettrait fin à un modèle de formation en déphasage avec les attentes de la société et les défis du pays. n

