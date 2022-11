Par Feriel Nourine

Alors qu’il était attendu pour prendre part au Sommet arabe en Algérie, le Roi du Maroc, Mohammed VI, est finalement resté chez lui. Qu’est ce qui a donc pu provoquer l’annulation de ce déplacement ? Laquelle a été prise alors que le souverain marocain avait été l’un des premiers dirigeants arabes à avoir annoncé sa participation au rendez-vous d’Alger, plusieurs jours avant que l’invitation officielle, ne lui soit adressée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 27 septembre dernier, et remise par un envoyé spécial à Rabat.

En tous les cas, la version marocaine pour justifier cette absence s’est rapidement avérée vide d’arguments plausibles, et la défection de Mohamed VI a peut-être laissé filer une occasion de calmer les tensions entre l’Algérie et son voisin.

C’est en effet ce que laisse entendre l’explication du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, à propos de cette affaire.

«Nous avons appris ce matin (ndlr lundi) que le roi du Maroc ne veut pas participer au sommet arabe, nous respectons la décision de tout le monde», a indiqué M. Lamamra dans un entretien accordée à la chaîne TV Al Hadath

«Le président algérien comptait recevoir Sa Majesté le roi personnellement à l’aéroport et s’entretenir avec lui sur place, comme il l’a fait avec tous les chefs d’État qu’il a accueillis».

Mais cela ne s’est pas produit, alors que «le royaume du Maroc a pris part au niveau des ambassadeurs et des ministres des Affaires étrangères aussi, conformément à ce qui a été annoncé par les messages et mémorandums».

Le chef de l’Etat était donc prêt à accueillir le Roi du Maroc, mais ce dernier semble avoir pris la décision d’y renoncer, laissant les responsables de la diplomatie marocaine étaler des justifications sans réel fondement.

Ce qui pousse le chef de la diplomatie algérienne à souligner qu’«il revient aux historiens de rendre leur jugement dans le futur» et «s’il y avait eu une occasion de perdue pour le Maghreb, et pour le travail arabe commun.»

«Et si la réponse serait par l’affirmative, qui assumera la responsabilité de la perte de cette opportunité ?», s’est interrogé M. Lamamra.

«En tout état de cause, a-t-il enchaîné, nous respectons les décisions de tous nos frères quant à l’exercice de leurs droits en tant que membres de la ligue arabe, celui qui y participe à titre personnel il est le bienvenu, et celui qui délègue un autre représentant nous lui réservons un bon accueil et jouira du droit à la parole et à l’expression des positions de son pays».

Avant la riposte de Ramtane Lamamra, une source diplomatique algérienne avait déploré les déclarations relayées par certains médias, notamment marocains, attribuées à une source marocaine de haut niveau sur de prétendues «violations diplomatiques» lors de l’accueil de la délégation marocaine prenant part aux travaux du Conseil ministériel de la Ligue des états arabes au niveau du Sommet, affirmant qu’il s’agit «d’allégations éhontées et fallacieuses, n’existant que dans l’imaginaire de leur auteur et sont dénuées de tout fondement». La même source a souligné que la cérémonie d’accueil réservée au ministre marocain était la même pour les autres délégations arabes participant à la réunion, lesquelles ont toutes d’ailleurs affiché leur satisfaction quant à l’accueil et l’accompagnement réservé depuis leur arrivée et durant leur séjour en Algérie.

«Le ministre marocain a lui-même tenu lors de son intervention aux travaux de la réunion ministérielle à remercier l’Algérie pour l’accueil et l’hospitalité», a ajouté la même source. <

