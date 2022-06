Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la première sûreté urbaine de Tessala El Merdja, relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Birtouta, ont procédé à l’arrestation de 4 individus dans une affaire de détention de drogues dures et de possession d’armes blanches sans motif légitime, a indiqué un communiqué de la Sûreté de wilaya publié samedi. L’affaire a été menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, suite à l’exploitation d’une information signalant des individus qui s’adonnaient au trafic et à la vente de drogue à bord d’un véhicule. Suite à un plan bien ficelé, les mêmes services ont arrêté les suspects âgés entre 20 et 49 ans, originaires de la wilaya d’Alger, a précisé la même source. Après la fouille corporelle des suspects et le contrôle du véhicule utilisé pour le transport de la drogue, 16 sachets de drogues dures (tchouchna) et deux (02) morceaux de cannabis ont été saisis, en sus d’un montant de 9500 DA, ajoute le communiqué. A l’issue de la perquisition des domiciles des suspects, une quantité de psychotropes, ainsi que 4 armes blanches (grand gabarit) ont été saisis. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué.

