Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé un réseau de trafic de substances psychotropes, et procédé à la saisie de près de 8.000 comprimés psychotropes, a indiqué mardi, un communiqué de la Sûreté nationale. «La 10e Sûreté urbaine de Beau-Fraisier relevant de la circonscription administrative de Bab El Oued, ont mis hors d’état de nuire un réseau de trafic de substances psychotropes», précise le communiqué. Le plan mis en place par les mêmes services, en coordination avec le parquet territorialement compétent, s’est soldé par «l’arrestation de 4 suspects, âgés entre 25 et 45 ans, des repris de justice originaires de la wilaya d’Alger», ajoute la même source. Après perquisition des domiciles des suspects, les mêmes services ont «saisi une quantité de substances psychotropes estimée à 7.816 comprimés, 10 armes blanches, 6 chiens sauvages de différentes races, une somme d’argent s’élevant à 45.000 DA, et 3 téléphones portables». Après parachèvement des formalités légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.

8.000 comprimés psychotropes saisis, 4 suspects arrêtés

