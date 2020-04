Les éléments de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont mené, mardi, en coordination avec l’Association nationale des vétérinaires et l’Association nationale des assistants médicaux, une vaste opération d’assainissement et de désinfection au niveau de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en maladies infectieuses El Hadi Flici (ex-El Kettar), a indiqué le chargé de l’Information à la Direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah.

En application des mesures préventives visant à endiguer la pandémie du covid-19, une vaste opération d’assainissement et de désinfection a été menée au niveau de l’EHS El Hadi Flici à Alger, et ce en coordination avec les Associations nationales des vétérinaires et des assistants médicaux, a déclaré à l’APS, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah. A cet effet, des produits désinfectants ont été pulvérisés dans les différents services médicaux, y compris aux Urgences médicales, ainsi que dans les différentes espaces et à l’entrée principale pour éliminer les risques de contamination au nouveau coronavirus. Au titre de la même initiative de solidarité, une opération de désinfection a concerné les différents services médicaux et les parkings et ambulance à l’EHS Salim Zemirli d’El Harrach. Des opérations similaires ont englobé, depuis le début de la semaine, les établissements hospitaliers de la capitale, à l’instar des Centres hospitalo-universitaires (CHU), Lamine Debaghine (ex Maillot) de Bab El Oued, Mustapha Pacha de Sidi M’hamed et Bachir Mentouri de Kouba, a-t-il ajouté. Il a rappelé que tous les moyens ont été mobilisés pour assurer la désinfection de toutes les unités des Urgences médicales et autres services médicaux, une démarche susceptible de renforcer la prévention contre le nouveau coronavirus, a poursuivi M. Ben Khalfallah. Les éléments de la Protection civile veillent au quotidien à ce genre d’opérations à travers les différents quartiers, centres pour personnes âgées et enfance en détresse et ainsi que les places publiques, a-t-il ajouté.(APS)