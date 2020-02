Plusieurs coupures de l’alimentation en électricité sont programmées du 10 au 16 février dans les communes de Bouzareah et d’Ouled Fayet (Alger Ouest), en raison des travaux d’entretien des postes électriques, a annoncé jeudi dans un communiqué la direction de la distribution de Bologhine relevant de la Société de distribution d’électricité et du gaz d’Alger «Sadeg» (filiale du groupe Sonelgaz). Ainsi, l’alimentation en électricité sera interrompue le lundi 10 février de 9h à 16h à Bouzareah dans les quartiers El Karia 2, Beau séjour, Association El Amel 2, Rue Mohamed Iqbal, Air de France, lotissement Bachelier, détaille la même source. Le mardi 11 février, une autre coupure est prévue de 9h à 16h dans la même commune au niveau du Centre commercial et de la Rue Ali Remli. Dans la commune d’Ouled Fayet, une perturbation est prévue le mardi 11 février de 9h à 16h et touchera les localités suivantes: route de Bouchaoui, le village Ouest et l’APC d’Ouled Fayet. La coopérative Essaada et la Cité CNEP situées dans la même commune seront concernées par une coupure le mercredi 12 février de 9h à 16h. Le jeudi 13 février, une autre coupure est programmée au niveau de la résidence Les Oliviers 72 logements ainsi que les Coopératives El Mordjane et El Marsa de 9h à 16h. L’alimentation en électricité sera également perturbée le dimanche 16 février de 9h à 16h, dans la Cité 103 logements, la Rue d’école Boubsila et la Coopérative des médecins, selon le communiqué. Pour toute information, la Concession de distribution d’Alger/direction de distribution de Bologhine met à la disposition de sa clientèle

le numéro 33 03, joignable

24h/24 et 7j /7.

