Plus de 85 tonnes d’ordures et de gravats ont été collectées dans le cadre d’une opération de désinfection et de nettoiement de rattrapage, menée à Alger-centre dans le but de renforcer les mesures d’hygiène et de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus, selon le chargé de communication de l’APC, Mohamed Amine Zemam. Intervenant à l’occasion du lancement de cette opération, M. Zemam a souligné que les services d’hygiène locaux, renforcés par les agents de l’entreprise de nettoiement de la wilaya d’Alger, Netcom ont collecté, vendredi jusqu’à 12:00, plus de 85 tonnes d’ordures ménagères et de gravats laissés sur les trottoirs et en bas des immeubles, ajoutant que l’opération qui a concerné les rues, quartiers et places publiques de ladite commune se poursuivra jusqu’à samedi. Organisée en coopération avec plusieurs établissements de wilaya, à l’instar de Netcom, «Asrout» et «Naftal», ainsi que des établissements privés, cette opération de «grande envergure» a vu la mobilisation de «15 camions de 2,5 tonnes, 4 autres de 4 tonnes et un camion de 20 tonnes, en sus de 22 camions citernes et 6 camions de nettoyage avec balais mécanique», a-t-il fait savoir. Le nettoiement se poursuivra, deux jours durant, à travers les quartiers et ruelles d’Alger centre, selon le même responsable, soulignant que la commune a mobilisé 30 agents d’hygiène appuyés par 15 agents Netcom, en coordination avec 17 comités de quartiers. Il a ajouté que l’opération qui concernera 168 quartiers tend à ramasser les gravats et à sensibiliser le citoyen à l’importance de faire sortir les ordures à des horaires déterminés en vue d’en faciliter la collecte. n

