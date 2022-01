Pour l’année 2022, la Société algérienne des foires et exportations (Safex) fera le plein avec une quarantaine de manifestations en tous genres, indiquant un retour progressif à ses activités d’avant la pandémie, même si le risque sanitaire demeure encore entier et reste susceptible de perturber le programme que ses services ont dévoilé sur leur site web.

Par Selma Allane

L’autre observation que l’on peut faire sur le calendrier communiqué par ces services concerne la programmation d’un nombre de plus en plus important de salons et foires spécialisés, aux côtés des grands évènements auxquels sont habitués les visiteurs du Palais des expositions des Pins maritimes d’Alger. La beauté, le culinaire, la chocolaterie, la boisson et autres s’installent de plus en plus aux côtés des stands réservés à la pharmacie, au bâtiment et à l’équipement automobile.

Ainsi, du 26 au 29 janvier, on notera l’ouverture du salon de la chocolaterie (Chocaf) comme évènement de démarrage d’une saison qui, sous réserve de la situation sanitaire, devrait permettre à la Safex de générer un chiffre d’affaires importants et aux opérateurs exposants l’occasion de retrouver le grand public, professionnel ou pas, des foires et salons. En février, ce sont quatre salons qui sont programmés : le salon de l’électricité et des énergies renouvelables (du 7 au 10 février), le salon international de la pharmacie en Algérie «SIPHAL» (du 16 au 19février), le salon algérien de la boisson (du 17 au 19 février), ainsi que le salon international de la sûreté et sécurité «SecurExpo» (du22 au 24 février). En mars, pas moins de six grands évènements sont prévus avec l’organisation programmée du salon Engineeral (du 1 au 3 mars), du Salon international de la promotion de l’investissement (du 1 au 4 mars), du salon international de l’environnement et des énergies renouvelables (du 2 au 5 mars), du salon de l’aménagement de la rénovation et de la décoration «Renov Déco» (du 1 au 7 mars), enfin du salon de la femme «Eve» (du 3au 8 mars). Outre le salon de l’après-vente automobile «Equip Auto» (du 7 au 10 mars), la manifestation phare, attendue cette année, est le salon international du livre d’Alger «SILA» (du 24 au 30 mars). Avant ce grand rendez-vous du livre et de l’édition, il y aura le salon de l’Agriculture, de l’élevage et l’Agro-industrie (du 14 au 17 mars), le salon International des électroménagers (du 17 au 20 mars), le salon du tourisme en plein air et d’aventures (du 21 au 26 mars), et le salon international du solaire et de l’électricité (du 27 au 30 mars). En avril, mois du ramadan, des opérateurs spécialisés dans les produits commerciaux et culinaires en relation avec ce mois seront présents dans les stands du 29 mars au 28 avril. En mai, ce sera la période des salons à forte audience professionnelle comme le «Batimatec» (du 15 au 19 mai), «Djazagro» (du 30 mai au 2juin), ainsi que des salons émergents comme le salon du mariage (du 14 au 21 mai), l’exposition des ascenseurs et escaliers «Lift Expo» (du 27 au 29 mai), le salon professionnel de la production agroalimentaire, le Salon de l’e-Commerce (du 30 mai au 2 juin), le Salon international de la publicité (du 30 mai au 2 juin), ainsi que le salon international de l’olive et dérivés de l’olivier «OlivaAlgérie» (du 30 mai au 2 juin).

Le mois de juillet 2021 sera celui de la Foire Internationale d’Alger «FIA» (du 13 au 18 juin), du salon de l’industrie dentaire «Dentex» (du 28 au 30 juin), du salon de la bijouterie «Alger bijoux» (du 28 au 30 juin), du salon international des travaux publics «SITP» (du 28 juin au 2 juillet), du salon «Maman et bébé» (du 28 juin au 1 juillet), et du salon du bien-être (du29 juin au 1 juillet). Deux évènements à caractère économiques sont également prévus durant ce mois d’été : la Conférence et l’exposition internationale sur les PME arabes «SMEX Algeria» (du 11 au 14 juillet) et le Salon des micro-entreprises (du 11 au 14 juillet). Après une relâche au mois d’août, le programme de la Safex reprendra jusqu’en décembre avec neuf manifestations prévues autour des activités de la logistique, la boiserie, l’hygiène, la maintenance industrielle et les finances, entre autres.