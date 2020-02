Les services de la Sûreté d’Alger ont procédé, durant le mois de janvier dernier, à l’arrestation de plus de 4.300 individus impliqués dans diverses affaires criminelles et à la saisie plus de 14 kg de drogue (cannabis), indique samedi un communiqué de la cellule de communication du même corps de sécurité. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, ont traité, en janvier écoulé, 3.727 affaires soldées par l’arrestation de 4.344 mis en cause dans diverses affaires criminelles, précise le communiqué. Le bilan des mêmes services précise que parmi les mis en cause 2.221 sont impliqués dans des affaires de détention et de consommation de drogues et de stupéfiants, 387 autres dans le port d’armes blanches prohibées et 1.736 dans d’autres différentes affaires. Parmi les affaires traitées, le communiqué fait état de 561 affaires liées à l’atteinte aux personnes, 370 autres liées à l’atteinte aux biens. Concernant les délits et crimes liées à la famille et aux bonnes mœurs, les mêmes services ont traité 40 affaires, 608 autres liées aux délits et crimes contre la chose publique, ainsi que 123 affaires liées aux crimes à caractère économique et financier et 5 autres relatives aux crimes électroniques. S’agissant de la lutte contre les stupéfiants, 2.020 affaires impliquant 2.221 individus ont été traitées, avec la saisie de 14,334 kg de cannabis, de 14.002 comprimés psychotropes, 21,58 g de cocaïne, de

6,02 g d’héroïne et de 30 flacons contenant une solution anesthésique. En ce qui concerne les activités de la police générale et de la règlementation, les forces de police ont mené 179 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, durant les quelles il a été procédé à l’exécution de 11 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes, ajoute la même source.

Retrait de plus de 7.300 permis de conduire

Les services de la Sûreté publique relevant de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé, en janvier dernier, au retrait de plus de 7.300 permis de conduire, a indiqué samedi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques. «Dans le cadre de la prévention routière, les services de la Sûreté publique ont procédé, durant le mois de janvier dernier, au retrait de 7.320 permis de conduire suite à 24.746 infractions du Code de la route», précise la même source. Par ailleurs, les mêmes services ont enregistré, durant la période considérée, 77 accidents de la route ayant fait 07 morts et 83 blessés. Le non-respect du code de la route demeure la première cause de ces accidents, selon la même source qui a fait état de 1.432 opérations de maintien de l’ordre. En outre, les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont reçu 44.274 appels via le numéro vert 15-48, la ligne de secours 17 en sus de 1.068 appels reçus sur le numéro 104, conclut le communiqué. n

Articles similaires