Plus de 150.000 sacs en papier ont été distribués aux boulangeries dans la wilaya d’Alger, depuis le début du mois de janvier, au titre de la campagne de vulgarisation de l’utilisation de ces sacs à Alger, a affirmé lundi le directeur du Commerce de la wilaya. «Depuis le début du mois de janvier, plus de 150.000 sacs en papier, fabriqués par deux opérateurs publics et un privé, ont été distribués à Alger, wilaya pilote dans le cadre de l’application d’un programme national de lutte contre l’utilisation des sachets en plastique dans l’emballage des produits alimentaires en vue de préserver la santé publique, a expliqué M. Abdellah Benhela dans une déclaration à l’APS, en marge de la journée de sensibilisation organisée à proximité du lycée sportif dans la circonscription administrative de Draria, sous le slogan «Ensemble contre la gaspillage du pain». L’opération qui s’étalera jusqu’en décembre 2020 a été «bien accueillie» par les citoyens qui ont salué cette initiative visant à préserver la santé du citoyen en premier lieu et à inculquer les bons gestes à adopter en matière de consommation. De leur part, les boulangers ont «adhéré massivement» à l’opération. Le même responsable a appelé à réfléchir à l’importance de renoncer aux sacs en plastique qui sont néfastes pour la santé et à trouver d’autres alternatives au plastique pour conserver le pain, dans un sac en papier ou bien en tissu. La direction du commerce de la wilaya d’Alger prendra en charge «la distribution» de ces sacs aux différentes boulangeries que compte la wilaya d’Alger, au nombre de 656, outre les surfaces commerciales autorisées à la vente du pain, en consacrant des quotas qui répondent aux quantités produites quotidiennement par chaque boulangerie, a ajouté M. Benhela, précisant que pour le moment, «l’usage du sac en plastique ne sera pas interdit». «Les services du commerce ne peuvent pas dans la phase actuelle imposer aux boulangers d’assumer les frais des sacs en papier», a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il sera procédé, d’abord, à l’évaluation des résultats de l’opération pilote des boulangeries d’Alger en termes de coûts d’utilisation des sacs en papier, en attendant de trouver des mécanismes efficaces pour la généralisation de cette mesure au niveau national. La campagne de sensibilisation pour la lutte contre le gaspillage de pain, qui concernera 13 circonscriptions administratives, vise à sensibiliser le citoyen à l’impérative rationalisation de la consommation de ce produit, grâce aux conseils et orientations donnés par les agents de la direction et à travers la distribution de dépliants, en sus de l’organisation d’une semaine de sensibilisation dans chaque circonscription au niveau des établissements éducatifs, des centres de formation professionnelle et des places publiques. Pour M. Benhela, les grandes quantités de pain jetées quotidiennement par les restaurants, les résidences universitaires, les hôpitaux, les écoles et les crèches témoignent d’un comportement irrationnel, d’où la nécessité d’ancrer la culture de la lutte contre le gaspillage chez les enfants et les différentes catégories de la société, au vu de ses retombées négatives sur l’économie nationale, faisant état de la production et de la commercialisation de près de 1.200.000 baguettes de pain. Il a relevé, par ailleurs, que la wilaya d’Alger recensait près de 100 locaux commerciaux spécialisés dans la confection du pain traditionnel qui attire un nombre important de citoyens, en raison de «sa valeur nutritionnelle». La vente de pain dans les magasins d’alimentation générale implique pour les commerçants l’obtention d’une autorisation délivrée par la direction du Commerce et la garantie des bonnes normes de conservation du pain, outre l’inexistence d’une boulangerie proche de leurs magasins, a-t-il précisé, ajoutant qu’un manque notable de boulangeries a été enregistré au niveau des nouvelles cités. n

