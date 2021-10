L’alimentation en gaz sera éventuellement perturbée demain mercredi au niveau de neuf communes d’Alger, en raison de travaux de maintenance et de réparation, a indiqué mardi un communiqué de la Direction de distribution de Bologhine relevant de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg, filiale de Sonelgaz). Cette perturbation de l’alimentation en gaz est prévue à partir de 20h00 pour une durée prévisionnelle de 16 heures, a précisé la même source. Elle concerne les communes de Hammamet, Bologhine, Oued Koriche, Bouzareah, Dely Brahim, Rais Hamidou, Bab El Oued, Casbah et Beni Messous. La Direction de Bologhine rappelle qu’un centre d’appel est mis à la disposition des clients, joignable sur le numéro 3303, pour toute information complémentaire.

