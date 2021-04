Quatre communes de l’Est de la capitale connaitront une perturbation dans l’alimentation en électricité, vendredi 23 avril, de 6heures à 11heures, en raison de travaux, a indiqué mercredi un communiqué de la Société Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz (SADEG). Les communes concernées par ces perturbations sont la commune de Ain Taya, en totalité, la commune El Marsa (en totalité), la commune Heuraoua (en partie) et la commune Bordj El Bahri (en partie), indique la Direction de distribution d’El Harrach. Selon la même source, cette interruption de l’alimentation en électricité intervient dans le cadre « des travaux du Transfert de la ligne 60KV Ain Taya/Alger ESt/CM BEK/CM Rouiba Nord et Ain Taya/Hamiz pour le remplacement des isolateurs cassés, par le gestionnaire du Réseau de transport de l’électricité (GRTE) ».

