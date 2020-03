L’alimentation en électricité au niveau de la Cité 662 logements LPP et une partie de la commune de Ouled Fayet (Alger) sera perturbée durant les journées du mercredi et du jeudi en raison des travaux de d’entretien des postes électriques, a indiqué lundi un communiqué de la Direction de distribution de Bologhine relevant de la Région de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger (filiale de la SDC, groupe Sonelgaz), rapporte l’APS. Cette perturbation de l’alimentation en gaz prévue mercredi et jeudi de 09H00 à 16H00 affectera Cité 662 logements LPP et Ouled Fayet en partie, a-t-on précisé. La Direction de distribution de Bologhine met à la disposition de ses clients, pour toute information complémentaire, le numéro de son centre d’appel 3303, pour signaler les désagréments que pourrait occasionner cette coupure de l’alimentation en gaz, a ajouté le communiqué.

Articles similaires